Anpi, Renato Zunino pronto a diventare nuovo presidente provinciale. L'uscente Rago: "Giusto un cambiamento, si lavori per un'associazione rinnovata" (FOTO)

Renato Zunino è pronto a diventare nuovo presidente dell'Anpi provinciale di Savona.

L'ex storico sindaco di Celle e attuale presidente della sezione Anpi cellese succederà così a Samuele Rago che è stato numero uno dell'associazione nazionale partigiani italiani per 10 anni, dal luglio 2012.

Il congresso provinciale dell’Anpi di Savona, che si è riunito nella SMS “Fratellanza Leginese" ha votato all'unanimità Zunino come presidente dell'assemblea e Aurora Lessi come segretaria con la presidenza che sarà composta dalla stessa Lessi e Zunino oltre a Massimo Bisca, Irma Dematteis e Samuele Rago.

"Se noi prendiamo l'iniziativa, prendiamo contatti, parliamo con le persone, dove non ci sono sezioni Anpi, poi le cose cambiano, se facciamo queste cose avremo dei risultati - ha detto il presidente uscente Rago - Ritengo che ci debba essere un cambio, l'Anpi per me è un punto di riferimento ed intendo fornire il mio contributo ma in un'altra posizione. Credo che sia giusto che avvengano questi cambiamenti e questo serva anche per migliorare. Uno degli obiettivi di questo congresso è che si lavori per un'Anpi rinnovata".

Un passaggio è stato fatto anche sulla guerra in Ucraina.

"La condanna è netta ma è inaccettabile l'idea che in questa situazione tutti quanti bisogna indossare la divisa e schierarsi. Le guerra accadono per delle condizioni storiche sociali che si sono create nel tempo, che non sono risultato di uno, ma avvengono in quanto la politica che è al potere non è disponibile a cercare una strada diversa. La guerra non è politica, è un crimine nei confronti dell'umanità. Punto" ha proseguito Samuele Rago.

"Savona è medaglia d'oro alla Resistenza ed è fondamentale e vorrei che questo fosse il tratto fondante di questo quinquennio. Uno dei primi atti è stato quello di riattivare il tavolo antifascista, abbiamo infatti cominciato a ragionare su come riuscire a renderlo rappresentativo e operativo, c'è tanto lavoro da fare e abbiamo immaginare di creare un gruppo ristretto e poi uno più ampio che si estende a tutte le associazioni - ha continuato nel suo intervento il sindaco Marco Russo - Il punto più importante è la finalità, ci sono due versanti sul quale lavorare e il primo è la narrazione della memoria, sulla nostra terra abbiamo i segni dell'antifascismo, abbiamo i luoghi, i testimoni".

Durante il congresso è stato annunciato che ritornerà sulla Fortezza del Priamar il 25 aprile l'evento Savona R-Esiste e il prossimo 11 marzo alla Sms alla Rocca di Legino è stata convocata una riunione per dare vita all'organizzazione con la ricerca di un'aiuto soprattutto da parte degli iscritti più giovani.

Per sabato 12 marzo invece è stato convocato il comitato provinciale nel quale probabilmente verrà nominato Zunino come presidente provinciale.