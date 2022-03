Il savonese si prepara ad accogliere i profughi ucraini: si cercano alloggi per 1.500 persone

La risposta di solidarietà del savonese nei confronti del popolo ucraino ha assunto dimensioni a larghi tratti inattesi. A dimostrarlo la grande mole di materiale giunto ai vari centri di raccolta e quindi convogliato alla Parrocchia del Sacro Cuore di Savona dove, grazie al coordinamento dell'associazione "Pokrova", è pronto a raggiungere i territori colpiti dal confine per portare un minimo di conforto a chi non ha abbandonato la sua terra natìa.

In molti invece, si stima circa già un milione di cittadini per la maggioranza donne, anziani e bambini nella prima settimana di conflitto, stanno lasciando le proprie case. Di questi circa 10 mila sono giunti in questi giorni in Italia: alcuni per ricongiungersi a parenti o amici (sono oltre 248 gli ucraini residenti nel nostro Paese, principalmente donne), altri semplicemente per sfuggire dalle bombe ed evitare la morte pronti a usufruire della tregua concessa per l'apertura dei corridoi umanitari dalle città bombardate. Pur senza alcun appoggio.

Per questo le Prefetture di tutt'Italia, compresa quella savonese, si sono mosse su disposizioni del Ministero dell'Interno per dare una sistemazione abitativa a queste persone e così nelle scorse ore è stata pubblicata una doppia manifestazione d'interesse, da inviarsi alla Prefettura entro le 12 di lunedì 7 marzo, per individuare case singole o centri d'accoglienza con capienza media di dai 5 ai 10 posti nel primo caso e dai 10 ai 12 nel secondo, con un massimo di 50 posti nel caso siano più strutture adiacenti o collocate nello stesso immobile, per accogliere e gestire questi flussi, che dovrebbero portare nella nostra provincia un massimo di 1.500 cittadini ucraini.

Gli immobili, per cui è richiesta una disponibilità entro un periodo massimo di tre giorni lavorativi dalla data di approvazione dell'idoneità, dovranno essere situati, si legge nel bando, "nei pressi dei centri urbani, oppure, se in prossimità degli stessi, in località ben collegate da trasporto pubblico e /o locale" e vi dovrà essere una copertura assicurativa (a carico del proprietario).

Oltre a una casa, il soggetto aggiudicatore dovrà anche garantire ai cittadini ucraini in arrivo un'assistenza sanitaria e psicologica, oltre a dover rispettare tutte le normative nazionali e regionali per il contenimento della pandemia da Covid 19.

La copertura economica sarà garantita dallo Stato (al momento in possesso di una disponibilità per coprire fino a circa 8mila posti a livello nazionale) e corrisponderà a 28,74 euro lordi quotidiani pro capite per ospite nel caso si tratti di unità abitative singole, comprendente la fornitura del kit di primo ingresso, un "pocket money" di 2,50 euro da consegnare a ogni profugo fino a un massimo di 7,50 euro a nucleo familiare e una scheda telefonica. Somma che aumenta fino a 33,47 euro per le strutture di accoglienza complessive.