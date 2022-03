Vado, via ai consolidamenti stradali in via Grillo e via Gavotti a Segno

Sono stati affidati e prossimi alla realizzazione due interventi di consolidamento in corrispondenza di due tratti stradali presenti nelle vie Grillo e Gavotti in frazione Segno a Vado Ligure.

"Gli interventi sono necessari dopo alcune valutazioni tecniche e ad oggi assolutamente fondamentali al fine di sistemare definitivamente il dissesto prima del peggioramento delle attuali condizioni, evitando così futuri cedimenti profondi, la cui messa in pristino imporrebbe maggiori costi esecutivi rispetto agli attuali" ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

Nel corso degli anni sono stati attivati diversi interventi per il consolidamento di alcune porzioni di strade e fronti franosi con importanti impegni anche finanziari dell'amministrazione vadese.

"Questo è il primo che verrà avviato dopo l’avvenuto affidamento, con una spesa di circa 200 mila euro - ha continuato Gilardi - Nel corso delle prossime settimane proseguiranno gli iter per gli interventi in Via Cunio, Via dei Gravani e Via Viglietta, programmati l’anno scorso e che ora arriveranno alla fase operativa. Anche per il 2022 e 2023 verranno programmati e progettati nuovi interventi finalizzati proprio alla riduzione del rischio e la sicurezza stradale".