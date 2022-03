Le sanzioni spaventano gli oligarchi e non solo: caccia a "Nataly", lo yacht di Putin nel 2014 ormeggiato a Loano

Sono diventate effettive a tutti gli effetti le sanzioni imposte dall'Unione Europea alla Russia dopo l'invasione militare dell'Ucraina.

Tra queste il sequestro dei numerosi beni di lusso appartenenti a coloro ormai definiti come gli "oligarchi", ricchi e potenti uomini d'affari e imprenditori vicini al presidente Valdimir Putin che sul loro appoggio ha costruito, a partire dalla sua ascesa al potere nel 1999, buona parte del suo consenso politico. E non solo.

A finire nel mirino delle Forze dell'Ordine che hanno proceduto in queste ore ai sequestri, come quello avvenuto nella serata di ieri al porto di Imperia ai danni del magnate del metallo e dell'energia Alexey Mordashov, non solo gli uomini più prossimi a Putin, ma addirittura lo stesso numero uno del Cremlino: da diverse ore il suo megayacht "Nataly" ha lasciato il cantiere navale tedesco Blohm Voss, ad Amburgo.

Una fuga frettolosa verso il Mar Baltico e un porto di un paese non appartenente all'UE, come testimoniato dalla Bild, per l'imbarcazione che nel 2014 aveva affascinato per le sue dimensioni (61 metri di lunghezza e 11,75 metri di larghezza) cittadini e turisti del porto di Loano, come testimoniato dalle foto del nostro Silvio Fasano.

Ignota al momento, ai più, la sua destinazione. Ma l'avvertimento lanciato dal ministro degli esteri inglese Liz Truss è chiaro: “Quelli dentro e attorno al Cremlino non saranno in grado di nascondersi da nessuna parte”.