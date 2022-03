Pietra, posticipato il Consiglio comunale sul Santa Corona col presidente Toti: si terrà lunedì 7 marzo alle 15

“Purtroppo, per cause di forza maggiore, il Consiglio Comunale di lunedì 7 marzo, con all’ordine del giorno la riqualificazione dell’Ospedale Santa Corona alla luce dei prospettati finanziamenti di Regione Liguria e dell’Inail, è convocato, sempre al Cinema Comunale Guido Moretti, alle ore 15, anziché alle ore 11 come inizialmente previsto”.

L'annuncio arriva direttamente dal sindaco pietrese Luigi De Vincenzi che nei giorni scorsi aveva annunciato la seduta aperta non solo al pubblico, per un tema molto sentito da tutto il comprensorio, ma a tutti gli amministratori del distretto sociosanitario numero 5 Finalese, all'interno del quale si trova il nosocomio.