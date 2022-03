Savona, incontro residenti-giunta Russo al Santuario: richiesto un rilancio del turismo religioso e dell'outdoor (FOTO)

Un rilancio del turismo religioso e la partenza di un'attività turistica legata al mondo dell'outdoor.

Questo uno degli aspetti principali che sono stati esposti nell'incontro che si è svolto ieri sera nel Palazzo delle Azzarie al Santuario tra il sindaco di Savona Marco Russo e la sua giunta e un'ottantina di residenti della frazione. Diverse le problematiche sollevate durante la serata con al centro soprattutto il rilancio della zona.

"Per dare un salto di qualità bisogna riportare il turismo religioso, c'è infatti tutta una serie di capacità culturali che vanno riproposte - ha detto Ezio Alpino, residente al Santuario - poi che anche un turismo che riguarda le zone boschive con la possibilità di dar vita all'outdoor ripristinando i sentieri presenti. Se si rilancia questo tipo di aspetto si rilancia il territorio e si aiutano i commercianti in difficoltà a causa della pandemia, dando loro nuovo fulcro".

In merito soprattutto all'aspetto più prettamente religioso, è stato chiesto al primo cittadino di dar vita ad un tavolo di confronto tra l'amministrazione, la Diocesi e le Opere Sociali.

Oltre alla pulizia del torrente Letimbro, straripato lo scorso 4 ottobre causando danni non indifferenti alla frazione, i residenti si sono soffermati sul problema della viabilità e i 3 semafori presenti, con l'impianto semaforico attivato per la frana di San Bernardo sulla Sp12 che sta tenendo sotto scacco gli abitanti da più di due anni. Per questo l'amministrazione si è resa disponibile a fare da tramite con la Provincia.

Attenzione anche agli interventi di manutenzione visto che da tempo sono rotti i giochi nel parco e che non mancano gli atti vandalici oltre ad una problematica legata alla pulizia generale della frazione, l'assenza di una copertura della rete telefonica in alcune zone e la creazione di nuovi eventi che rilancino la frazione.

È stata espressa soddisfazione per la partecipazione della giunta di Savona alla candidatura ad un bando Pnrr per nuovo spazio mensa alle Scuole del Santuario con un valore del progetto da 420mila, presentato nei giorni scorsi sul territorio dal vicesindaco Elisa Di Padova e l'assessore Riccardo Viaggi. Il progetto prevede uno spazio polifunzionale a disposizione non solo degli studenti, ma anche della comunità e del quartiere.