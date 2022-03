Covid19, sono 1.026 i nuovi positivi in Liguria. Ancora in calo gli attualmente positivi

Sono 1.026 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 10.113 tamponi effettuati, di cui 2.701 molecolari e 7.412 test rapidi antigenici, per una percentuale di positività del 10,14%.

Nel dettaglio questi casi sono così suddivisi: 80 in Asl1 imperiese, 151 in Asl2 savonese, 652 nelle aziende sanitarie di Genova e del Tigullio, 139 in Asl5 spezzina e 4 non riconducibili alla residenza in Liguria.

Sono invece 6 le vittime riportate nel bollettino, mentre si registra ancora un calo dei ricoveri.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 2.298.985 (+2.701)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.535.471 (+7.412)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 350.207 (+1.026)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 12.924 (-195)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.337 (-56)

Savona 1.996 (-46)

Genova 7.278 (-72)

La Spezia 1.623 (+2)

Residenti fuori regione o estero 298

Altro o in fase di verifica 392

Totale 12.924

Ospedalizzati: 260 (-7); 16 in terapia intensiva*

Asl1 40 (-3); 3 in terapia intensiva

Asl2 52 (-1); 1 in terapia intensiva

San Martino 50 (+4); 2 in terapia intensiva

Galliera 43 (-9); 3 in terapia intensiva

Gaslini 5; 1 in terapia intensiva

Villa Scassi 35 (+2); 4 in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 11

Asl4 Lavagna

Asl5 Sarzana 19 (-1)

Asl5 Spezia 5 (+1); 2 in terapia intensiva

* 7 non vaccinati, 9 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 12.655 (-190)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 332.140 (+1.215)

Deceduti: 5.133 (+6); un uomo di 57 all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 77

Asl2 416

Asl3 1.315

Asl4 423

Asl5 123

Totale 2.345