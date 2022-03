Successo targato savonese all'"H.P. Lovecraft Film Festival" di Portland per il film "Il libro nella casa"

E' il film "Il libro nella casa" il vincitore dell'"H.P. Lovecraft Film Festival 2021" di Portland per il miglior adattamento dell'opera “The Picture in the House” dello scrittore e saggista statunitense, tra i precursori del genere fantascientifico nella letteratura moderna e contemporanea.

Un successo che porta una evidente firma di "savonesità", dove il protagonista è Franco Leo, attore da anni residente a Pieve di Teco, nell'entroterra ingauno, e alla direzione della fotografia, sceneggiatura e regia porta la firma del già direttore della fotografia Rai Danilo, Marabotto, in collaborazione con Gianni Di Nino.

La vicenda narra di un uomo maturo, raffinato intellettuale, che per sfuggire la confusione e il disagio della civiltà si addentra in luoghi impervi, alla ricerca di uno spazio di riflessione sul corso della propria vita. Qui incontra un homo selvaticus (spesso fatto coincidere con il buon o cattivo selvaggio) che, come ricordano i lettori del racconto originale (The Picture in the House, H. P. Lovecraft, 1920), gli riserverà emozioni e sorprese.

Questa in breve la sinossi del film ma altrettanto avventurosa ne è stata la lavorazione.

Le riprese iniziano nel 1985 ma, dopo aver girato le scene principali e aver stampato una copia lavoro, destinata al montaggio, la lavorazione delle altre scene che completavano la sceneggiatura originale si interrompe e il materiale girato va smarrito. Nel 2010 viene ritrovata la copia lavoro e con la complicità di amici ne è fatta una copia digitale e, dieci anni dopo, vengono girate altre scene che integrano e spostano la narrazione della sceneggiatura originaria su un diverso piano.

Franco Leo dopo 35 anni ne è sempre il protagonista, con una performance che ne evidenzia la straordinaria maturità artistica.

L'originario 16mm colore Kodak della copia lavoro a luce unica si è trasformato nell'edizione finale in un cupo bianco e nero per meglio e non solo inglobare le riprese digitali del 2020, mentre le musiche originali del M° Roberto Kriscak accompagnano e dilatano l'atmosfera claustrofobica del film.

L'edizione finale curata da Gianni Centonze attenua abilmente l'incompletezza del materiale originario e valorizza questa nuova versione del più che famoso racconto di H.P. Lovecraft diventato ormai nel tempo un classico banco di prova per aspiranti registi.