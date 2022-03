Imperia, inaugurati in calata Anselmi 4 nuovi mezzi della Croce Bianca. Il presidente Trincheri: “Tra i primi in Italia a dotarci di ambulanze ibride” (foto)

Inaugurazione oggi pomeriggio in calata Anselmi dei 4 nuovi mezzi che vanno ad arricchire la flotta di soccorso della Croce Bianca di Imperia, due dei quali, tra i primi in Italia, a motorizzazione ibrida.

Due mezzi sono dedicati rispettivamente alla memoria dell’onorevole Eugenio Minasso e del dottor Matteo Grollero, recentemente scomparsi, e gli altri due ai soci Mirella Rafani Arrisi e Cesare Pagliari. I mezzi sono stati benedetti da Don Antonello Dani.

Conferma il presidente della pubblica assistenza portorina, una delle più antiche della Liguria, Roberto Trincheri: “Due di questi nuovi mezzi sono con la nuova motorizzazione hybrid, e da quanto comunicatoci siamo tra i primi in Italia ad aver allestito un’ambulanza con questa tipologia di motorizzazione. Noi crediamo da fortemente nel rispetto dell’ambiente e questi due mezzi vanno ad aggiungersi ad altri due già in nostro possesso”.

"Questa è una giornata importante, continua il presidente Trincheri, perchè è la dimostrazione del sacrificio della nostra associazione. Questi quattro mezzi sono un numero importante, un numero che dimostra la forza della nostra associazione sul territorio. Sono stati totalmente acquistati da noi e la Croce Bianca ha fatto tanti sacrifici per raggiungere questo risultato. Abbiamo investito circa 200 mila euro per i quattro mezzi. Noi abbiamo bisogno di ambulanze e di mezzi idonei perchè maciniamo tanti chilometri. Nel 2021 la Croce Bianca ha percorso 478mila chilometri e questi numeri sono davvero importanti e ne sono orgoglioso. Gli stessi mezzi che abbiamo inaugurato nel 2019 hanno circa 160mila chilometri. Avevamo bisogno di mezzi nuovi e abbiamo fatto quindi un investimento su un bene necessario e pertanto si è trattato di un'operazione che dovevamo assolutamente fare".

"Ricordiamo oggi quattro persone a noi care, evidenzia Trincheri. L'onorevole Minasso da sempre vicino alle associazioni di volontariato, la stessa moglie è una nostra volontaria. Il dottor Grollero da sempre nel mondo del soccorso e poi una nostra socia Mirella, moglie del nostro socio Arrisi, e Cesare Pagliari, sempre vicino insieme alla sua famiglia alla Croce Bianca. Persone davvero speciali".

Attualmente fanno parte della squadra di soccorritori 15 addetti, i soci sono 230. I mezzi impiegati per le emergenze e interventi ordinari sono 20, di cui 3 per il trasporto di persone con disabilità, 7 autovetture e 10 ambulanze. Nel corso del 2021 sono stati ben 13.900 i servizi svolti dalla pubblica assistenza, 500 per trasporti di pazienti Covid. Da inizio pandemia sono stati compiuti 1.400 servizi specifici. L’anno scorso i mezzi della Croce Bianca hanno percorso 478.400 chilometri.

La cerimonia di inaugurazione dei quattro nuovi mezzi ha visto il ricevimento delle consorelle, altre associazioni del territorio ligure, il saluto delle autorità e poi un corteo per le strade della città. Presenti l'assessore regionale all'urbanistica e demanio Marco Scajola, il sindaco di Imperia Claudio Scajola, e tra gli altri gli assessori Luca Volpe, Gianmarco Oneglio e Simone Vassallo.

“Per la giornata di festa –conclude Trincheri - abbiamo voluto promuovere un’iniziativa specifica per i più piccoli a festeggiare con noi, infatti, c’è un ospite veramente importante, Spiderman, ovvero il savonese Mattia Villardita. L’Uomo Ragno è stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di cavaliere e ricevuto da Papa Francesco per la sua ‘mission’ di far sorridere i bimbi malati. Oggi lo nominiamo socio onorario della Croce Bianca di Imperia, anche se ottenuto onorificenze più importanti noi ci tenevamo in modo particolare. Il mio ringraziamento va anche alla 'Giraffa a Rotelle', associazione importante sul territorio imperiese da sempre vicina alla Croce Bianca che ha voluto esserci anche oggi".

Il ricavato delle foto con Spiderman verrà devoluto per l'emergenza in Ucraina.