Coronavirus, cresce il tasso di positività ma cala sempre la pressione ospedaliera in Liguria

Sono 818 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 6.679 tamponi effettuati, di cui 2.213 molecolari e 4466 test rapidi antigenici per un tasso di positività che sale al 12,24%.

Nel dettaglio, in provincia di Imperia i nuovi casi sono 59, 151 a Savona, 489 a Genova e 115 a La Spezia. Quattro invece, riconducibili a persone che non hanno la residenza in Liguria.

Da segnalare un solo decesso su base regionale: si tratta di un uomo di 79 anni morto, venerdì scorso, all'ospedale di Sarzana.

I DATI NEL DETTAGLIO

Tamponi processati con test molecolare: 2.301.198 (2.213)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.539.932 (+4.466)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 351.025 (+818)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 12.783 (-141)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.316 (-21)

Savona 2.012 (+16)

Genova 7.189 (-89)

La Spezia 1.570 (-53)

Residenti fuori regione o estero 296 (-2)

Altro o in fase di verifica 400 (+8)

Totale 12.783 (-141)

Ospedalizzati: 259 (-1); 17 in terapia intensiva*

Asl1 37 (-3); 3 (=) in terapia intensiva

Asl2 54 (+2); 2 (+1) in terapia intensiva

San Martino 53 (+3); 2 (=) in terapia intensiva

Galliera 44 (+1); 3 (=) in terapia intensiva

Gaslini 3 (-2); 1 (=) in terapia intensiva

Villa Scassi 36 (+1); 4 (=) in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 12 (+1) 1 (+1) in terapia intensiva

Asl4 Lavagna 1 (+1) nessuno in terapia intensiva

Asl5 Sarzana 15 (-4) nessuno in terapia intensiva

Asl5 Spezia 4 (-1); 2 (=) in terapia intensiva

* 8 non vaccinati, 9 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 12.513 (-142)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 333.108 (+958)

Deceduti: 5.134 (+1);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 76 (-1)

Asl2 410 (-6)

Asl3 1.312 (-3)

Asl4 173 (-250)

Asl5 135 (+12)

Totale 2.106 (-239)

Dati vaccini 6/03/2022 ore 13.00:

Consegnati: 3.476.332

Somministrati: 3.411.792

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 98%