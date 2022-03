Lutto a Loano per la scomparsa di Antonio Landi, presidente del Banco di Solidarietà “Padre Santo”

Loano piange la scomparsa, all'età di 71 anni, di Antonio Landi, presidente del Banco di Solidarietà “Padre Santo”.

Persona molto conosciuta all'interno della comunità loanese, è stato dipendente comunale e con l'associazione da lui presieduta era impegnato nel sostenere i cittadini in difficoltà attraverso la consegna di pacchi alimentari.

Una figura nota anche per la collaborazione fornita nell'organizzazione del Premeeting di Loano, la manifestazione che tradizionalmente anticipa i temi del Meeting di Rimini.

Questa sera, alle 19 nella parrocchia Santa Maria Immacolata, sarà recitato il Santo Rosario. I funerali si svolgeranno invece domani, martedì 8 marzo, alle ore 10 sempre nella chiesa dei Cappuccini di Loano.

Antonio Landi lascia la moglie Maria oltre ai figli Stefano e Jacopo.

"Il comune di Loano è costernato per l’improvvisa scomparsa del caro Antonio - è il pensiero del sindaco Luca Lettieri - Landi è stato per tanti anni dipendente come geometra dell’ufficio tecnico. Conosciuto per la sua professionalità e preparazione, ma soprattutto, negli ultimi anni da pensionato, come volontario del banco alimentare presso i padri Cappuccini. Opera che ha sempre svolto con impegno e, in linea con la sua personalità, riservatezza e rispetto delle persone più bisognose di aiuto. Ci stringiamo alla moglie Maria Bambina, e ai figli Stefano e Jacopo e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e che hanno apprezzato le sue qualità umane".