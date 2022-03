Regione Liguria, la pagina facebook fornisce informazioni di pubblica utilità: applicata la social policy per evitare fake news e spam

In merito alla polemica sollevata circa la gestione della pagina Facebook di Regione Liguria in relazione all’ospedale di Albenga, si precisa quanto segue:

La pagina Facebook di Regione Liguria fornisce informazioni di pubblica utilità ai cittadini e sull'attività istituzionale dell'Ente. Tutti i commenti sono benvenuti e sono letti dal social team di Regione Liguria, che risponde, ove possibile, e modera la discussione applicando la social policy pubblicata sulla pagina stessa. La social policy stabilisce le modalità di netiquette, comunemente applicate in ogni forum digitale, che permettono di mantenere la discussione entro comportamenti non violenti, rispettosi, apolitici e corretti.

Non sono ammessi ad esempio la pubblicazione di fake news (informazioni false o non verificate, ovvero in contrasto con quanto pubblicamente affermato da Regione Liguria) così come lo Spam, cioè pubblicare più volte lo stesso messaggio su uno o più thread allo scopo di "inondare" i commenti impedendo la discussione agli utenti. Non è inoltre permesso pubblicare immagini, screenshot e fare propaganda politica.

Il Social Team agisce in maniera indipendente e si riserva di moderare i commenti e i contributi che non rispettano la netiquette, nascondendoli, eliminandoli e, nei casi più gravi oppure ripetuti, bloccando l'utente dalla discussione o dalla pagina, temporaneamente o in maniera definitiva.

Durante l'emergenza Covid la pagina è stata più volte fatta oggetto di violenti attacchi no-vax, di spam da parte di centinaia di profili anche fake, con decine di migliaia di commenti moderati ogni mese. Il social team dell’Ente è intervenuto solo sullo spam, mentre i commenti degli utenti che protestavano o attaccavano la regione esponendo le proprie opinioni, dunque all'interno della netiquette, non sono stati moderati.