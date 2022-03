Nuova stazione radio in località Corona a Stella: primo sopralluogo di Arpal

Nella mattinata di ieri, come da richiesta del comune, i tecnici Arpal hanno effettuato un primo sopralluogo per le misurazioni complementari del campo elettromagnetico di fondo naturale.

A comunicarlo è il sindaco di Stella Andrea Castellini in merito alla nuova stazione radio base per telefonia mobile che verrà installata in località Corona.

La settimana scorsa non erano mancate le prime lamentele dei residenti della zona che si vedrebbero installata l'antenna 4g vicino alle abitazioni e che avrebbero destato preoccupazione per la loro salute.