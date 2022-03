Guerra in Ucraina, parrucchiera albisolese raccoglie biscotti per i bambini

Non si ferma la grande catena della solidarietà per gli ucraini colpiti dalla guerra.

Ad Albisola Superiore la parrucchiera Anna Maria Zaccariello ha raccolto nella sua attività presente in piazza Santa Caterina diverse scatole di biscotti per bambini da inviare proprio ai piccoli in Ucraina.

Sono molteplici le attività che in queste settimane stanno raccogliendo materiale e vi avevamo raccontato nei scorsi la storia di Christian Castiglione, titolare dell'omonimo negozio che vende prodotti di bellezza in via delle Trincee a Savona.