Ceriale, a marzo esposizione per la pittrice cerialese Renza Merlo Belviso con "Omaggio alle donne"

Procede senza soluzione di continuità ormai da diversi anni l’encomiabile progetto dei titolari del Bar Bacicin di Ceriale (già Caffè Letterario e Culturale) sviluppato nella proposta di presentare al pubblico artisti del pennello, della fotografia e delle arti visive in genere, in esposizione sulle pareti del loro ampio locale in Lungomare Diaz, 53 a Ceriale. In questa specifica occasione è la pittrice cerialese Renza Merlo Belviso da tempo residente a Genova per motivi di lavoro, ad esporre le sue opere nei locali del Bar Bacicin per tutto il mese di marzo.

Renza Merlo Belviso, diplomata all’Accademia di Belle Arti, insegnante di Educazione Artistica, specializzata nella realizzazione di trompe l’oeil e già protagonista di numerose mostre personali e collettive in tutta la Liguria oltre ad esperienze come ideatrice e realizzatrice di fondali e scenografie, ha scelto, per questa sua rassegna personale, di omaggiare personaggi femminili che hanno suscitato e suscitano la sua ammirazione e il suo apprezzamento. “Omaggio alle donne”, si intitola appunto questa mostra, inaugurata per l’occasione proprio l’8 Marzo nella giornata mondiale della donna, che vede una serie di ritratti femminili realizzati a matite a sanguigna, carboncino e matite gessose su cartoncino.

La particolarità, oltre la tecnica sopraffina dell’artista nel mettere in risalto, attraverso il suo stile, il carattere di ogni singola donna rappresentata, è quella di avere abbinato a ogni singolo ritratto un particolare fiore, citato e descritto in didascalia, che fa da sfondo all’immagine e che, secondo la pittrice, si sposa al temperamento, alla natura e al ruolo di ogni donna ritratta. Ecco così che nel percorrere i locali del bar scorrono le incisive e delicate immagini di Dacia Maraini, Greta Thumberg, Liliana Segre, Samantha Cristoforetti e molte altre donne che non citeremo per non togliere la sorpresa ai visitatori che si preannunciano numerosi considerato il notevole afflusso di pubblico già transitato in pochi giorni davanti a queste opere di Renza Merlo Belviso.