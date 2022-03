Il sindaco di Albenga Tomatis ospite a Radio Onda Ligure 101

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101 con "Sindaco in Onda", i primi cittadini del nostro territorio ospiti in studio, come sempre dalle 13 alle 14.

Oggi nello studio di Albenga ci sarà il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: si parlerà dell'ospedale Santa Maria di Misericordia e molti altri argomenti il tutto intervallato dalle canzoni scelte dal primo cittadino.

La diretta si potrà ascoltare su tutte le frequenze in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure 101" dall’Apple Store o dal Google Play Store".