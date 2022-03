Reperimento alloggi per l'accoglienza dei profughi ucraini: chiesta la disponibilità dal comune di Varazze

Il comune di Varazze, per far fronte alle imponenti esigenze di accoglienza che si sono venute a creare a seguito della guerra in Ucraina, ha chiesto a privati cittadini, associazioni, enti religiosi, la disponibilità di unità abitative da adibire all'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto.

"Gli alloggi potranno essere utilizzati dagli enti gestori appartenenti al terzo settore che aderiranno alle manifestazioni di interesse pubblicate dalla Prefettura di Savona per il potenziamento della rete dei centri di accoglienza nel territorio provinciale, con i quali sottoscriverà convenzioni" spiegano dal comune varazzino.

Questi enti stipuleranno contratti di locazione a tempo determinato garantendo ai proprietari un canone di locazione e occupandosi dei bisogni di assistenza e accoglienza dei profughi.

"Pertanto i proprietari di alloggi che intendano mettere a disposizione le unità abitative di cui dispongono possono inviare la loro comunicazione di disponibilità (modello A allegato) ai seguenti indirizzi mail: servizio.sociale@comune.varazze.sv.it oppure protocollo@comune.varazze.sv.it Pec: protocollo.comune.varazze@pec.it" proseguono dal comune di Varazze.