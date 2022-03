Meteo, notte fredda nell'entroterra: le previsioni per i prossimi giorni

Questa mattina, mentre agli estremi della regione il cielo si presenta generalmente soleggiato, il settore centrale è interessato da nubi basse piuttosto compatte. Il tutto accompagnato da venti deboli variabili e da mare poco mosso.

Nella notte ancora molto freddo nelle zone interne: -8.8 a Cabanne (Rezzoaglio, Genova) il valore più basso, seguito da Padivarma (Beverino, La Spezia) con -5.9, Loco Carchelli (Rovegno, Genova) con -5.2, Calizzano (Savona) con -4.9, Santa Margherita Vara (Carro, La Spezia) con -4.8. Nell’imperiese minima di -4.3 a Colle di Nava (Pornassio). Alle ore 10.00 la rete Omirl segnala, come valore più elevato, 14.8 a Monterosso (La Spezia).

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino diramato da Arpal:

oggi, giovedì 10 marzo, nulla da segnalare;

domani, venerdì 11 marzo, venti settentrionali in rinforzo fino a localmente forti (40-50 km/h) su AB, in particolare agli sbocchi vallivi e sui rilievi. Locali condizioni di disagio per freddo su BD, specie da sera.

Sabato 12 marzo venti forti (50-60 km/h) da nord-est su AB con raffiche localmente superiori sui rilievi, allo sbocco delle vallate e sui capi esposti di A. Disagio fisiologico per freddo su ABD al mattino.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.