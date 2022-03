Scontro auto-moto a Perti, centauro in codice rosso al Santa Corona

Soccorsi mobilitati oggi intorno alle 12.45 per un grave incidente a Perti, sulla strada per Calice. Secondo le prime informazioni, un centauro sulla quarantina ha scontrato un’auto causandosi un politrauma.

Sono intervenute l’automedica del 118 Sierra4 e l’ambulanza della Croce Verde di Finalborgo, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso e regolare un traffico già paralizzato dalla chiusura della via Aurelia per il passaggio della gara ciclistica "Ponente Rosa".