Desideri cambiare scuola senza perdere l'anno scolastico in corso? Hai tempo, per ritirarti, fino al 15 marzo!

Anno scolastico a rischio? Perdere un anno di scuola per una bocciatura non è mai utile. I tempi in cui la bocciatura era propedeutica ad un percorso educativo non sono più attuali e non dà più, come si pensava una volta, benefici evidenti per gli studenti o per i sistemi scolastici.

Optare per il ritiro dalla scuola pubblica è sempre una scelta difficile. Le motivazioni possono essere psicologiche, ambientali o motivazionali. Ecco perché il ritiro da scuola può servire per iscriversi ai corsi di istruzione superiori in un Istituto come il Galileo Galilei di Arma di Taggia, senza essere costretti a perdere l’anno scolastico in corso.

Qui lo studente può intraprendere un percorso di preparazione studiato ad hoc per le proprie esigenze, in un ambiente meno competitivo e maggiormente accogliente. La soluzione è quella di ritirarsi entro il 15 marzo e chiedere il trasferimento qualora non sussistano impedimenti, trasmettendo la domanda di iscrizione al nuovo istituto.

Il trasferimento da un istituto a un altro non è una pratica complicata, ed è la soluzione ideale da percorrere per qualsiasi problema che lo studente si trovi ad attraversare in una scuola in cui si reca controvoglia o che non riscontra più il suo interesse. La data del 15 marzo è il termine ultimo superato il quale non sarà più possibile iscriversi a un altra scuola, e di conseguenza in caso di ritiro successivo a quella data si perderà irrimediabilmente l’anno scolastico.

Per non perdere l’anno scolastico in corso puoi rivolgerti direttamente alla Segreteria dell'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia dove il personale saprà aiutarti a scegliere il percorso di studi che più si adatti alle tue esigenze.

