Eskimoz: un'agenzia SEO e SEM innovativa!

Trovare un’agenzia SEO e SEM che sia effettivamente valida al giorno d’oggi può rivelarsi alquanto complicato. Parliamo infatti di un settore relativamente recente, che sta conoscendo una grandissima espansione e che ha visto, in questi ultimi anni, la nascita di nuovi professionisti. La SEO e la SEM sono però attività complesse, che richiedono un altissimo grado di specializzazione e che non si possono di certo improvvisare. Ecco perché Eskimoz rimane un punto di riferimento per le aziende che necessitano di migliorare la propria reputazione online e che vogliono posizionare al meglio il proprio sito web nei motori di ricerca. Vediamo come lavora l’ agenzia Eskimoz , ormai leader in Europa, e perché si distingue dalle altre.

Eskimoz: l’agenzia SEO e SEM leader in Europa

Eskimoz non necessita in realtà di grandi presentazioni, perché questa è un’agenzia SEO e SEM ormai leader in Europa. Presente a Milano, Madrid, Parigi, Londra e Bruxelles, conta più di 100 consulenti certificati nei metodi di gestione dei progetti agili, in grado di garantire la massima professionalità nella realizzazione di campagne SEO e SEM di altissimo livello. Le aziende che intendono investire per ottenere una maggiore visibilità online dunque sanno di doversi rivolgere ad Eskimoz per poter contare su un partner strategico e raggiungere risultati realmente soddisfacenti.

Posizionamento naturale sia on-site che off-site

Eskimoz è in grado di intervenire in tutte le fasi del posizionamento naturale del sito web, affinché questo compaia tra i primi risultati nei motori di ricerca come Google. Le scopo di tale attività è quello di aumentare la visibilità del brand, incrementando di conseguenza il numero di conversioni e dunque le visite del sito stesso. Al giorno d’oggi infatti non è più sufficiente avere un portale online per trovare nuovi clienti o aumentare le vendite. I siti web presenti online sono moltissimi e senza una campagna SEO e SEM mirata si rischia di non essere trovati da nessuno. Per essere competitivi, è indispensabile puntare sul posizionamento naturale che deve avvenire mettendo in atto strategie sia all’interno del sito stesso che al di fuori di esso.

Eskimoz è specializzata proprio in tale attività: i consulenti dell’agenzia sono in grado di progettare e realizzare campagne mirate per posizionare il sito web del cliente tra i primi posti nei risultati dei motori di ricerca . Lo fanno attingendo a competenze specifiche, basandosi sugli algoritmi di Google e su una serie di regole ben precise che in pochi conoscono.

SEO on-site

Il posizionamento naturale prevede strategie on-site tra cui l’inserimento nel sito web del cliente di contenuti realizzati ad hoc sulla base di parole chiave mirate, la creazione di specifici tag, l’ottimizzazione dei tempi di caricamento del portale, la creazione di sitemap e file robots.txt specifici e via dicendo. Si tratta di un lavoro complesso, che solo i migliori professionisti sono in grado di effettuare al meglio.

SEO off-site

Allo stesso modo, il posizionamento off-site prevede attività di digital PR, netlinking e backlink esterni che indirizzino verso le pagine del sito, il benchmark della concorrenza e via dicendo. Anche queste sono attività complesse, che solo agenzie competenti ed esperte come Eskimoz sono in grado di portare avanti raggiungendo risultati dimostrabili e soddisfacenti.