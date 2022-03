Iniziata la spedizione di Regione Liguria a Dubai, venerdì una lunga giornata di eventi a Expo (Foto)

È iniziata ufficialmente la spedizione istituzionale di Regione Liguria a Expo Dubai. In serata la delegazione capeggiata dal presidente Giovanni Toti è atterrata negli Emirati e, da venerdì, prenderanno il via gli impegni ufficiali. Sabato la visita al Dubai International Boat Show.



Il padiglione Italia di Expo Dubai dedicherà l’intera giornata di domani alla Liguria con l’organizzazione di diverse tavole rotonde alla presenza dei principali player imprenditoriali e turistici su scala internazionale. Grande protagonista, ovviamente, il mondo della nautica oltre alle note tipicità del territorio.



"Si tratta di una straordinaria occasione per promuovere il nostro territorio e le nostre eccellenze – ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti - a partire dal mondo dell’industria nautica, fino all’innovazione tecnologica, alla formazione, al turismo, alla cultura e all’agroalimentare. Questi settori sono strettamente legati fra loro e costituiscono un sistema integrato non delocalizzabile, unico non solo in Italia ma anche a livello europeo. Per valorizzare queste realtà, domani Expo dedicherà l’intera giornata alla Liguria: quello che presenteremo ai più importanti players di mercato mondiali è uno straordinario biglietto da visita, che garantisce decine di migliaia di occupati ed è proiettato verso un’ulteriore crescita in termini di fatturato e export”.