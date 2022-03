Pietra inaugura il decimo Banff, il film festival dedicato a sport e montagna (FOTO)

" Insieme al Sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli, abbiamo portato il nostro benvenuto a tutti i partecipanti e agli organizzatori di questo appuntamento prestigioso e imperdibile per tutti coloro che amano la vita all'aria aperta, la cultura e gli sport di montagna e per chi sa emozionarsi di fronte ad immagini spettacolari e storie di piccole e grandi imprese - ha sottolineato Luigi De Vincenzi, sindaco pietrese - Un evento importante che vede la collaborazione del Comune di Pietra Ligure e del Comune di Finale Ligure, sempre più impegnati nel valorizzare un territorio con una particolare vocazione all’outodoor, apprezzatissimo e conosciuto a livello internazionale ".

"Grazie ad Alessandra Raggio e ad ITACA The Outdoor Community per averci offerto la bellissima opportunità di vedere i 10 film selezionati tra i finalisti all’omonimo e famosissimo film festival di Banff - ha concluso il primo cittadino - Grazie ai tanti ragazzi, tutti volontari, che fattivamente hanno permesso la realizzazione di questa bella serata e grazie al numerosissimo pubblico presente in sala".