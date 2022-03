Balneari in piazza a Roma, Vaccarezza (Cambiamo): "Le chiacchere stanno a zero, ora vogliamo i fatti"

" Ho ascoltato gli interventi di tutti i parlamentari dell'intero arco costituzionale, salvo i partiti manifestamente schierati contro i balneari, come i cinque stelle - ha proseguito Vaccarezza - Ognuno ha preso degli impegni chiari nei confronti di questo settore; naturalmente sorge spontanea una domanda: se questi gruppi parlamentari, che hanno dei Ministri che hanno approvato l'attuale emendamento abbiano o meno parlato con i loro rappresentanti al Governo, perché l'emendamento è passato all'unanimità. Quindi probabilmente un piccolo difetto di comunicazione c'è o probabilmente è semplicemente un'altra grande presa in giro. Proviamo a credere nella buona fede di tutti quelli che oggi hanno parlato in piazza e si sono impegnati a non votare l'emendamento così com'è ".

"Noi chiediamo loro uno sforzo in più; non di impegnarsi per modificarlo ma di buttarlo direttamente nel cestino e di scriverlo da capo perché così come è stato presentato è irrispettoso, non solo del passato e del presente, ma soprattutto del futuro delle imprese balneari del nostro Paese, e degli impegni che il Parlamento aveva preso con l'approvazione della Legge 145 che apriva uno spiraglio concreto di trattativa nei confronti dell'Europa e di riordino del comparto balneare. Le chiacchere stanno a zero, ora vogliamo i fatti" ha infine concluso il capogruppo in Regione di "Cambiamo".