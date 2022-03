Marcia per il Pronto Soccorso di Albenga, presente anche Azione Savona: "Ci saremo come cittadini preoccupati per il futuro del territorio"

"Ci sono valori che non hanno appartenenza nè colore, la tutela della 'Vita' si intreccia indissolubilmente con la tutela della 'Salute'. Per questo saremo in piazza a manifestare al fianco di cittadini e istituzioni a difesa del Pronto soccorso di Albenga, per chiedere alla Regione la riapertura immediata del presidio. È fondamentale sia per la Città di Albenga, che per tutto il comprensorio". Si apre con queste parole la nota stampa di Azione Savona in merito alla manifestazione a tutela dell'ospedale di Albenga in programma venerdì 11 marzo.

"Ci saremo come cittadini preoccupati per il futuro del territorio, ricordando che il partito di cui facciamo parte è da sempre schierato dalla parte della sanità pubblica, della necessità di implementare, e non ridurre, gli investimenti nella sanità e nella formazione medico universitaria - prosegue la nota - ricordiamoci, infatti, che oltre alla mancanza di strutture ospedaliere stiamo vivendo una gravissima carenza di personale sanitario, accentuata in questi due anni dall'emergenza covid 19, problema già più volte sollevato dal consigliere comunale di Albenga Riccardo Minucci. Così saranno presenti alla marcia azionisti di tutto il comprensorio, da Laigueglia (Claudia Arduino e Francesca Desimine), Alassio (Martino Schivo e Andrea Moreno) fino a Savona (Maria Adele Taramasso e Massimiliano Carpano) passando per Spotorno (con il consigliere comunale Lorenzo Caviglia Bardini)".