Un flash mob per la pace. Domani, venerdì 11 marzo, gli alunni del Liceo Calasanzio di Carcare scenderanno in piazza contro la guerra in Ucraina.

L'iniziativa che coinvolge alcuni istituti della provincia di Savona vuole essere un gesto tangibile di riluttanza contro ogni forma di violenza e di guerra.

La manifestazione si terrà dalle ore 11 alle 12 in piazza Genta (piazza Rossa).