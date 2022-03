Minori e devianza, il criminologo Stefano Padovano: "Guai a parlare di allarmi, rendiamo protagonisti i ragazzi"

Minori e devianza. Il disagio giovanile che sfocia in atti vandalici, bullismo, risse è diventato purtroppo un problema a livello nazionale, ma anche nel savonese non sono mancati gli episodi di violenza, i furti e molto altro.

Il Covid e i lockdown hanno certamente influito nello stravolgimento della socialità dei giovani, ma è un problema che va ricercato alla base. Ne abbiamo parlato con il criminologo, Stefano Padovano, docente all'Unità di Criminologia Dipartimento Scienze della Salute (DISSAL) dell'Università di Genova, per tre lustri coordinatore scientifico dell’Osservatorio su sicurezza urbana e criminalità organizzata della Regione Liguria, che abbiamo raggiunto telefonicamente nel suo viaggio alla volta di Firenze per presentare il suo libro "La geografia del crimine".

Quando si parla di comportamenti illegali dei minorenni è possibile tracciare un quadro di sfondo?

"Certo, il punto di partenza sono sempre i numeri. I più recenti ci dicono che in Liguria ci sono 88.000 residenti compresi nella fascia di età che va dagli 11 ai 17 anni: 48.000 nella provincia di Genova, 16.000 nel savonese, 12.000 nello spezzino e 12.000 nell’imperiese. Di questi, gli imputabili di reato, cioè quelli compresi tra i 14 e i 17 anni, sono in totale 50.000. Il relativo andamento regionale medio triennale indica una sostanziale stabilità del fenomeno, intorno alle 1000 segnalazioni medie in riferimento al triennio disponibile 2018-2020. Il 53% delle segnalazioni risulta concentrato nella grande provincia genovese, segue il 21% nella provincia di Savona, il 16% in quella di Imperia, mentre quella spezzina chiude con il 10%. Se si esclude l’area urbana genovese dunque, in Liguria quella savonese è la provincia più coinvolta nella devianza minorile, almeno secondo le statistiche del Ministero dell’Interno. Se poi volessimo parlare di criticità minorile è la provincia di Savona che raccoglie il più ampio numero di segnalazioni di minorenni in valore assoluto, dopo la provincia di Genova, ma che rapportata alla popolazione, presenta i tassi provinciali di segnalazione più elevati dell’intera regione, pari al 13 per mille, mentre i valori regionali si attestano intorno all’11 per mille. Questa possibilità di approfondire i dati a livello infra-provinciale sarebbe un’importante opportunità, in quanto nelle province di Savona e Imperia, la maggioranza della popolazione risiede fuori dalle città capoluogo. Per esempio c’è un chiaro sbilanciamento della popolazione a favore di alcuni grossi centri costieri: Albenga e altri Comuni come Varazze, Finale Ligure, Loano, o Cairo Montenotte in Val Bormida".

In particolare di quali reati stiamo parlando?

"In gran parte gli stessi di sempre: furti di strada, di ciclo e moto veicoli, e negli esercizi commerciali. Queste tipologie, fanno il paio con lo spaccio di droga e tutte sono accompagnate, spesso all’interno degli stessi fascicoli di reato, dalla presenza di lesioni, percosse e danneggiamenti. Le risse poi sono più spesso accompagnate al consumo di sostanze dopanti e si registrano per lo più nella fascia notturna del fine settimana".

Quali considerazioni emergono dalle dimensioni dei fenomeni descritti?

"La prima considerazione è che i numeri vanno sempre maneggiati con cura. Anche in ambito minorile è presente una parte di reati non scoperti, il cosiddetto numero oscuro. Inoltre, il Ministero dell’Interno non fornisce i dati delle denunce disaggregati per Comuni, laddove ha origine la segnalazione del reato, ma solo quelli del capoluogo provinciale. Si capisce che in questo modo è più complicato fare una fotografia lucida di ciò che accade. E quindi risulta più difficile tradurre in efficienti linee operative il lavoro degli assessorati comunali e dei distretti sociali. Naturalmente il costante confronto “sul campo” dei ricercatori riesce ad ovviare a questo difetto, ma comporta un dispendio di energie senza senso. La seconda considerazione riguarda l’associazione dei luoghi in cui i reati vengono commessi all’appartenenza dei minori. I fatti recenti di Genova hanno dimostrato che lo stesso gruppo di minori si spostava in quartieri diversi della città. Guai a intendere i minori come gruppi stanziali e legati a stili culturali rigidi. Da un decennio almeno si tratta di gruppi fluidi, spesso fluttuanti da una zona all’altra. L’idea monolitica della “compagnia” ha perso la sua forza da un pezzo. Nella stessa città ci si vede in un punto e nello spazio di un pomeriggio se ne cambiano diversi, quando nelle riviere ci si sposta perfino da un Comune all’altro".

Anche a Savona si sono verificati degli episodi spiacevoli nella zona della Darsena e il comune sta pensando di recuperare spazi aggregativi proprio per aiutare i giovani. E' la via giusta?

"Noi dobbiamo incominciare a fare un bagno di umiltà e come operatori del settore capire che l'offerta di servizi non basta più, c'è una domanda che è nascosta e i centri sociali non bastano più da soli, se noi non andiamo a recuperarli per strada la situazione non cambia, ci vuole un'educativa di strada e comunque gli operatori devono essere formati e ci vuole un maggiore bilanciamento anche tra i generi. Guai però parlare di allarmi, continuiamo a discutere da dieci anni di un tema che non esiste di essere, è una strada prima di tutto sostenere il lavoro sul territorio, però dobbiamo cercare di rendere protagonisti i ragazzi, non vogliono una roba preconfezionata dall'alto ma vogliono essere centrali dall'inizio, dobbiamo raccogliere le esigenze, i bisogni, la domanda. Non ci sono più i grandi ideali degli anni 80, bisogna fare poche cose ma chiare, dare vita ad una consulta permanente dove al centro ci sono i ragazzi per dare continuità ai progetti. In più le famiglie sono disgregate, teniamo a mente il fatto che molto spesso i ragazzi li interpretiamo solo come gli autori di reati, ma rivestono anche la figura di vittime di famiglie in difficoltà, la responsabilità è anche dei genitori".