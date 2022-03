La visita al padiglione Italia apre la giornata di Regione Liguria a Expo Dubai tra nautica, turismo e futuro (Foto)

È iniziata con la dettagliata visita al padiglione Italia la giornata che Expo Dubai ha interamente dedicato alla Regione Liguria.

Corde costruite con la plastica recuperata in mare, vernice derivata dal caffè, innovazione tecnica e scientifica, nuove fonti di energia, ambiente, arte, cultura e turismo. Sono i pilastri del padiglione che questa mattina ha ricevuto la visita del presidente Giovanni Toti guidato dal commissario generale dell’Italia a Expo, Paolo Glisenti.

Si è poi aperto il workshop “Innovation, internationalization and attractiveness of the territory. We are Liguria: nice to meet you” al quale, oltre a Toti e Glisenti, hanno preso parte anche il console generale d’Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro e il presidente di Agenzia ICE, Carlo Ferro.

La diretta video: