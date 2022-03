Arriva la primavera al Molo 8.44, spazio alle nuove collezioni

Aria di primavera al Molo 8.44 di Vado Ligure.

La primavera ci risveglia dal torpore invernale e ci fa drizzare subito le orecchie nella direzione delle novità. Anche al Molo ci si sente così, frizzanti per questa nuova stagione alle porte, speranzosi e in attesa di nuovi momenti di spensieratezza.

Gioia e colore, come nelle vetrine dei nostri shop, dove sono già arrivate le nuove collezioni primavera-estate 2022: tinte vivaci e tonalità allegre che infondono buon umore. Ma anche tanta scelta e varietà di nuovi capi, dettati dai fashion trend del momento, da non perdere per essere sempre all’ultima moda.

E naturalmente continuano gli ultimissimi saldi per accaparrarsi l’abbigliamento invernale a prezzi scontati.

Il Molo nel frattempo è al lavoro per premiare sempre la fedeltà con tante sorprese e regali speciali tutta la famiglia. Si può continuare a seguire i canali social per non perdersi le novità.