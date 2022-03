Borgio Verezzi: prosegue sabato 12 marzo la raccolta di generi di prima necessità per l'Ucraina

Anche sabato 12 marzo, dalle ore 14 alle 17, davanti ai magazzini comunali di via Municipio, il Comune di Borgio Verezzi organizza la raccolta di alcuni generi di prima necessità (pannolini, latte artificiale, omogeneizzati, prodotti per igiene personale, farmaci, vestiario per bambini under12) destinati alla popolazione ucraina in collaborazione con i Frati della Parrocchia N.S. del Soccorso di Pietra Ligure e con i Frati Francescani Ucraini di Bordighera