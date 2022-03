Guerra Ucraina, le associazioni d'Arma si mobilitato per la raccolta di beni di prima necessità

Dai prodotti alimentari, ai farmaci, ai prodotti per bambini. Per le famiglie colpite dalla guerra in Ucraina, si muovono in rete anche le associazioni Arma Aeronautica di Albenga, l’associazione Nazionale Alpini di Albenga e l’associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Saranno presenti sabato 12 e domenica 13 marzo al Centro Commerciale Le Serre che, insieme ad Ipercoop, sostiene questa iniziativa di raccolta di beni di prima necessità. Per tutte e due le giornate sarà possibile donare tutto ciò che serve alle famiglie coinvolte dalla guerra.

Dalla pasta al riso, dal cioccolato allo zucchero, dai pannolini ai farmaci da banco: allo stand all’interno del Centro Commerciale i clienti troveranno l’elenco completo di ciò che è necessario. Tutto quanto sarà raccolto dalle Associazioni d’Arma organizzatrici dell’iniziativa che poi distribuiranno a seconda delle urgenze dei prossimi giorni.