Celle, la collina di Pecorile brucia ancora, ma l’incendio è sotto controllo

È sotto controllo, ma non si è ancora estinto il rogo che ieri, venerdì 11 marzo, intorno alle 18.15 è divampat,o per cause ancora non chiare, nelle colline del primo entroterra di Celle Ligure, in frazione Pecorile, nella zona nota come “casa dei frati” nel versante verso Albisola Superiore. Continua quindi il presidio di diverse squadre di vigili del fuoco, a cui probabilmente nella mattinata si aggiungeranno i volontari Aib.

Ieri, a destare preoccupazione, vista la presenza di un forte vento, la vicinanza del rogo con l'abitato del rione: immediato e ingente è quindi stato il dispiego di forze da parte dei vigili del fuoco e delle diverse sezioni di Protezione Civile locale e dei comuni limitrofi.

Vista la pronta risposta di pompieri e volontari cellesi e dei paesi limitrofi, la situazione è stata posta presto sotto controllo, con soddisfazione da parte della prima cittadina Caterina Mordeglia che, recatasi immediatamente sul posto, ha espresso soddisfazione per la professionalità dimostrata da parte delle forze dispiegate nell’incendio.