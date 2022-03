Albenga: grande successo per la serata dedicata al Tartufo Nero Pregiato dell’Osteria del Tempo Stretto

Tutto esaurito anche per il secondo appuntamento del programma di degustazioni dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga. Protagonista della serata il Tartufo Nero Pregiato, inserito nei piatti preparati con grande esperienza e abilità dalla chef Cinzia Chiappori ed accompagnato dalle narrazioni della giornalista ed esperta di Galateo e Bon Ton, Barbara Ronchi della Rocca e dai racconti del trifolao Ezio Costa.

La cena è iniziata con un originale e piacevole aperitivo di benvenuto preparato dalla barlady Ottavia dell’azienda agricola Aroma Domus servito insieme ad una tartare di manzo garronese, con carciofo violetto d’Albenga e ovviamente la prima grattata di Tartufo Nero pregiato. Con la consueta precisione e professionalità lo staff dell’osteria ha servito nell’ordine una deliziosa fonduta di Montebore con uovo impanato e fritto, funghi e tartufo nero pregiato, un gustoso risotto al castelmagno con tartufo nero pregiato e nocciola tonda piemontese, una gradevolissima Cipolla di Andezeno cotta nel sale con bocconcini di salsiccia e tartufo nero pregiato e per finire Budino al miele speziato. Tutte le portate sono state accompagnate dagli ottimi vini Barbera d'Alba Superiore e Nebbiolo d'Alba della vigna Bricco Barone dell’azienda Agricola Filippo Costa Monchiero (CN).

Il prossimo appuntamento con le serate a tema, in cui il cibo non sarà solo servito in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnato da interessanti racconti, è previsto per venerdì 18 marzo con il Menù dedicato al re dell’orto, sua maestà il Carciofo.

Questo il menù della serata proposto a 35 euro esclusi i vini:

· Cocktail di benvenuto e frittelle di carciofi con aromi dell'orto

· Insalatina di carciofi con maggiorana, pinoli tostati e scampi leggermente scottati

· Ravioli di carciofi su salsa allo zafferano e scaglie di Castelmagno

· Calamari ripieni di gamberi e carciofi e salsa antispreco di gambi di carciofo

· Panna cotta con fragole e sciroppo di rose

Il programma prevede per il mese di marzo ancora un appuntamento venerdì 25 marzo lo Stoccafisso e il Baccalà.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392-6221924. L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 4