Un'ondata di colori della pace invade la piazza: a Finale gli studenti del "Migliorini-Da Vinci" chiedono lo stop alla guerra (FOTO e VIDEO)

"C'era una volta la mia vita. C'era una volta la mia casa. C'era una volta e voglio che sia ancora". Sulle note e le parole de "Il mio nome è mai più" la piazza centrale di Finalmarina si è tinta ieri mattina (11 marzo, ndr) dei colori della pace in una vera e propria bandiera umana, un'ondata di gioventù e vitalità portata dagli alunni di alcuni classi quarte e quinte dell'istituto "Migliorini-Da Vinci" che hanno aderito all'iniziativa svoltasi in contemporanea in diversi comuni e per diverse scuole del savonese.

Vestiti, teli, lenzuoli e cartacrespa. Così gli studenti hanno composto al centro di piazza Vittorio Emanuele la bandiera della pace e, insieme a diversi cartelli, hanno innalzato il loro sicuro e convinto "no alla guerra". Non solo quella in corso in questo momento tra Ucraina e Russia, ma a tutti i conflitti tra popoli ed etnie, come ricordato da alcune letture recitate dagli studenti.

"I ragazzi si sono dimostrati attenti alle vicende e le stanno vivendo con ansia, anche perché le notizie sono abbastanza preoccupanti - ha spiegato ai nostri microfoni la vicepreside, professoressa Arata - Ciò che preoccupa è il fatto che improvvisamente ragazzi come loro e famiglie come loro si sono ritrovate nel bel mezzo di una guerra, da un momento all'altro. Questo tipo di instabilità crea loro un grande disagio e problematiche molto sentite".