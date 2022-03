Affidamento in house Tpl Linea, Bonasera: "Giusta preoccupazione di sindaci e sindacati: si proceda al voto"

"Da ex vicepresidente della Provincia, avendo vissuto tre anni intensi non solo per gli argomenti trattati ma per la presenza costante in ufficio, mi fa piacere offrire un contributo sulla vicenda anche se fino ad oggi sono stato riluttante a farlo".

A rompere il silenzio sulla questione affidamento in house a Tpl Linea è l'ex numero due di Palazzo Nervi, Francesco Bonasera, che con una nota ricorda alcuni passaggi della vicenda e pone alcune considerazioni in merito.

"Bisogna partire dalla delibera n.52 del 6 agosto 2021 ad oggetto 'Affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale atti propedeutici e necessari' - afferma Bonasera - in quella delibera dopo le varie premesse e considerazioni che riguardavano l’assoluta volontà della concessione del servizio in house, la necessità che lo statuto della futura società affidataria garantisca un controllo analogo da parte di Provincia e visto il parere del consulente, si deliberò di dare 'indirizzo al Presidente affinché venga richiesto il rinvio dell’Assemblea dei soci per una successiva valutazione congiunta del nuovo statuto'. Rinvio che non ci fu".

"In quei giorni fu anche organizzata una riunione di maggioranza con il consulente della Provincia per decidere le variazioni da apportare allo statuto già deliberato dai comuni - aggiunge - Doveva seguire un incontro tecnico tra le parti per arrivare ad una soluzione condivisa. Ora dopo 7 mesi la questione non è ancora stata risolta e incontri, così come letto, pare non ce ne siano ancora stati".

"Non ne capisco le ragioni - afferma quindi l'ex vicepresidente - sapendo che il Presidente era da sempre attenzionato sulla questione. Da qui la giusta preoccupazioni dei sindaci e dei sindacati".

"Visto il tempo inutilmente trascorso, penso che ora alla Provincia non resti altro che approvare statuto e patti parasociali proposti da Tpl per procedere poi alle modifiche da concordare tra le parti" chiosa Bonasera.