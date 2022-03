Calcio. Serie A, la Juve colpisce, gestisce e ringrazia: Sampdoria al terzo ko di fila, a "Marassi" è 1-3 per i bianconeri

Non era la partita probabilmente più adatta per tornare a muovere la classifica, ma la Sampdoria ci ha messo molto del suo nel ko interno contro una Juve cinica e sbarazzina, capace, ancora una volta, di sfruttare al massimo le poche occasioni create dalle parti di Falcone. Un'autorete, un rigore fallito e poca cattiveria dalla trequarti in su condannano i blucerchiati nel terzo anticipo della 29^ giornata di Serie A.

Giampaolo conferma il 4-3-1-2 previsto alla vigilia, con Sensi alle spalle di Quagliarella e Caputo, mentre Allegri rinuncia a Vlahovic dal 1', affidandosi al tandem offensivo Morata-Kean. I primi venti minuti filano via senza sussulti fino al lampo di Candreva, che scalda i guantoni di Szczesny con un destro da fuori su cui il portiere bianconero interviene in maniera goffa ma efficace. Trascorrono sessanta secondi e la Juve passa con il minimo sforzo: Morata scatena la corsa di Cuadrado sulla destra, cross in mezzo e Yoshida, nel disperato tentativo di anticipare Kean appostato sul secondo palo, spedisce la palla in fondo al sacco. I blucerchiati cercano di scuotersi e all'altezza della mezz'ora creano la chance più importante con un velenoso diagonale di Sensi respinto in corner da un attento Szczesny, ma la Juve, in contropiede, è letale: Kean difende palla in mezzo a Bereszynski e Yoshida, si gira in area venendo affossato da Colley al momento del tiro: per Valeri è rigore. Allegri non guarda, Morata spiazza Falcone, è 0-2 all'intervallo.

Nella ripresa la Juve fa ciò che le piace di più, gestire. Giampaolo inserisce Sabiri e Giovinco per Quagliarella e Sensi, ma un paio cross di Candreva e Augello e una girata fuori misura di Caputo sono troppo poco per impensierire i bianconeri. Allegri vuole comunque il terzo gol e getta nella mischia Vlahovic al posto di Kean. La Samp alza ulteriormente il baricentro producendo il massimo sforzo offensivo tra a cavallo del 70': Augello calcia sopra la traversa dal limite, poi un tocco di mano di Rabiot in area regala ai blucerchiati un penalty che potrebbe riaprire la gara. Sul dischetto si presenta Candreva, destro ad incrociare su cui è strepitoso Szczesny, che dice di no al centrocampista ex Inter respingendo a mani unite, certificando ancor di più il momento no dei genovesi. Vlahovic in contropiede va vicino al 3-0, ma la Samp non molla e trova l'1-2 a sei dal termine, con una punizione di Sabiri deviata dalla barriera bianconera. Allegri si infuria, la Juve trova la forza di gettarsi nuovamente in avanti e Morata chiude definitivamente il match bucando un non impeccabile Falcone con una precisa incornata su cross di Locatelli.

Per la squadra di Giampaolo è la terza sconfitta di fila che complica il discorso salvezza, mentre la Juve allunga la striscia positiva consolidando momentaneamente il quarto posto e si proetta con fiducia al ritorno dell'ottavo di Champions in programma mercoledì allo Stadium contro il Villarreal.

Il tabellino:

SAMPDORIA – JUVENTUS 1-3 (23' Yoshida aut., 34' Morata rig., 84' Sabiri, 88' Morata)

Formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (82' Conti); Candreva, Rincon (82' Trimboli), Thorsby; Sensi (66' Giovinco); Quagliarella (62' Sabiri), Caputo.

A disposizione: Audero, Ravaglia, Ekdal, Supryaha, Askildsen, Giovinco, Ferrari, Magnani.

Allenatore: Marco Giampaolo

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini (85' De Sciglio); Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot (75' Alex Sandro); Cuadrado, Kean (65' Vlahovic), Morata.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Akè, Miretti, Stramaccioni.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Valeri di Roma 2

Assistenti: Di Vuolo – Bottegoni

Quarto uomo: Cosso di Reggio Calabria