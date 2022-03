Savona, il 14 marzo è l’anniversario della Madonna della Colonna, le funzioni in suo ricordo

Lunedì 14 marzo ricorre l’ anniversario della Madonna della Colonna, in ricordo dell’evento miracoloso che vide il distacco dell’affresco raffigurante la “Madonna col Bambino” da una colonna dell’antica chiesa di S. Francesco, in quel frangente in corso di demolizione per la costruzione della nuova Cattedrale in Savona.

Alla Madonna della Colonna è intitolata l’omonima Consorzia, che ha sede in Duomo, nella cappella in cui è conservato il singolare affresco. Le Sante Messe saranno celebrate alle ore 8 e alle ore 18, rispettivamente, dal vescovo diocesano monsignor Calogero Marino e dal vescovo emerito monsignor Vittorio Lupi con la partecipazione del coro diretto dal M° Venturino.

In questa occasione verrà presentato il nuovo apparato che la Consorzia ha voluto donare alla Cattedrale al fine di permettere una migliore visione dell’immagine della Madonna scolpita nel retro del prezioso Crocifisso marmoreo collocato all’ingresso della navata destra e addossato al muro della controfacciata.

L’opera, della fine del XV secolo e tradizionalmente attribuita a Giacomo de Molinari, proviene quasi certamente dall’antico Duomo sul Priamàr, dove era probabilmente collocata su una sorta di iconostasi (struttura divisoria fra il presbiterio e le navate) di fronte all’altare maggiore. Rimossa dall’edificio religioso, demolito per la costruzione della fortezza, venne trasferita in città e, dopo vari spostamenti (presso il ponte dello Sbarro e successivamente in via Montegrappa), venne collocata nell’attuale posizione, che non ne permette un adeguato apprezzamento.

La nuova struttura, dotata di un apposito specchio che mette in risalto la straordinaria bellezza dell’immagine della Vergine col Bambino, è stata predisposta dall’architetto Anna Varaldo e realizzata dalla ditta Idee in ferro di Sergio e Fabio Pesce , dopo essere stata approvata dalla Commissione Diocesana di Arte Sacra.