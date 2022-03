Successo a Campochiesa per la XCO Coppa Città di Albenga. Tomatis: "Evento che porta visibilità e turismo nella nostra Città" (FOTO)

Un weekend di sport ricco di emozioni quello appena trascorso ad Albenga con il grande spettacolo offerto dalla XCO Coppa Città di Albenga Campochiesa valida quale seconda tappa dell’Italia Bike Cup.

La prima giornata ha visto la gara degli Open maschili con 95 concorrenti al via. L’ex iridato Jordan Sarrou (Specialized) ha confermato la sua leadership in Liguria, vincendo in 1h29’24”.

Doppietta elvetica nella prova femminile, con Sina Frei (Specialized) e Alessandra Keller (Thomus Maxon) che hanno subito preso il largo.

Nelle prove riservate agli junior successo per Marco Betteo (Scott).

La domenica, infine c'è stato spazio alle categorie giovanili per la loro gara nazionale.

Afferma Alessandro Saccu organizzatore: “La Coppa Città di Albenga va in archivio con l’ennesima dimostrazione del valore di questa manifestazione che ha avuto il pieno appoggio dell’amministrazione locale e delle associazioni coinvolte nel progetto. L’appuntamento è per il prossimo anno per un’edizione ancora più bella”.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis afferma: “La manifestazione ha avuto un enorme successo per quantità e qualità dei partecipanti, basti pensare che la vittoria è andata al campione del mondo uscente e che tra i primi si sono classificati i migliori biker del mondo.

Eventi come questo, con più di mille partecipanti e tutto lo staff al seguito, in un momento dell’anno come l’attuale, rappresenta un importante indotto anche per tutte le attività turistiche ricettive e tutti i ristoranti della zona oltre che occasione per far conoscere tutto il nostro entroterra - che è la palestra ideale per gli allenamenti di mountain bike – ai migliaia di atleti partecipanti.

Grande orgoglio inoltre per il fatto che quest’anno forse la più forte squadra del mondo di mountain bike ha trascorso la settimana prima della gara proprio nella nostra città”.





COMUNICATO TECNICO DELLA GARA:

Prima giornata all’insegna del grande spettacolo per la XCO Coppa Città di Albenga Campochiesa valida quale seconda tappa dell’Italia BIKE CUP. Ordini di arrivo decisamente internazionali, all’altezza di una tappa di Coppa del Mondo per un evento che si è confermato un riferimento assoluto per la Mtb italiana e non solo. Il percorso di 4,3 km si è confermato selettivo non tanto dal punto di vista altimetrico, quanto tecnicamente, con le capacità di guida che hanno fatto la differenza.

Clima freddo e ventoso per la gara più attesa, quella degli Open maschili con 95 concorrenti al via e il canadese Leandre Bouchard (Forenco Holding Proco) a prendere l’iniziativa un po’ a sorpresa. A marcarlo stretto tre francesi tra cui il campione uscente ed ex iridato Jordan Sarrou (Specialized). Su di loro sono presto rientrati i due big dello schieramento italiano, l’altro biker Specialized Gerhard Kerschbaumer e Juri Zanotti (Bmc). Nel giro finale il giovane francese Adrien Boichis (Trinity) ha provato a fare il colpo sull’ultima salita, ma la coppia del team americano non si è fatta prendere di sorpresa e Sarrou ha confermato la sua leadership in Liguria, vincendo in 1h29’24” (nella foto) con 7” su un ottimo Kerschbaumer, terzo a 11” Boichis che in volata aveva la meglio su Bouchard mentre Zanotti chiudeva sesto, a 47”. Buona prova anche per l’altro azzurro Andreas Emanuele Vittone (Ktm Protek Elettrosystem), 12° e quarto degli Under 23 a 2’36”.

Doppietta elvetica nella prova femminile, con Sina Frei (Specialized) e Alessandra Keller (Thomus Maxon) che hanno subito preso il largo, ma con loro c’era anche la campionessa d’Italia Eva Lechner (Trinx) che ha tenuto il loro ritmo fino al penultimo giro, quando le due svizzere hanno allungato per andarsi a giocare la vittoria allo sprint, andata alla vicecampionessa olimpica Frei. La Lechner ha comunque amministrato con disinvoltura la terza piazza a 57” davanti alla compagna di squadra Giorgia Marchet a 2’08”. Di rilievo la prestazione di Letizia Marzani, al suo primo anno da U23, vincitrice di categoria e sesta assoluta a 2’08”.

Nelle prove riservate agli junior successo per Marco Betteo (Scott) che ha preceduto di 15” Nicolas Milesi (Cicl.Trevigliese) e di 33” il vincitore della tappa di Verona Pietro Mattio (Vigor Cycling), mentre tra le pari età è arrivata la rivincita della campionessa italiana di ciclocross Sophie Auer (Junior Sudtirol), terza nella tappa inaugurale e che ha sconfitto chi l’aveva preceduta, Valentina Corvi (Trinx) a 30” e Lucrezia Braida (Rudy Project) a 1’32”.

La Coppa Città di Albenga chiude la parte riservata agli Assoluti ma non la sua edizione 2022.

La domenica c'è stato spazio alle categorie giovanili per la loro gara nazionale, con inizio alle ore 8:30 e a seguire ai Master.

Dopo il fantastico show regalato dai campioni della Mtb al sabato, la domenica dell'XCO Coppa Città di Albenga Campochiesa è stata se possibile ancora più ricca. Al centro dell'attenzione anche le prove riservate agli amatori, valide per l’Italia BIKE CUP. Ad esempio la sfida per la categoria M1 fra Mattia Finazzi (Lissone Mtb) e Manuel Baldi (Team Todesco) vinta dal primo con appena 15” di margine. Si è invece risolta allo sprint la prova degli Elite Sport, dove Nicola Savi (Cicli Agordina) ha prevalso per appena 3” su Mattia Zunino (Team Spacebikes). Gloria anche per la Mtb ligure grazie all’ex campione del mondo Alberto Riva (Pavan Free Bikes) dominatore della categoria M3 e a Ignazio Cannas (Andorarace) primo fra gli M6.

Nelle altre prove questi i titoli nazionali assegnati: Michele Righetti (RF Team/M2), Ivan Testa (Vam Race/M4), Fabrizio Pezzi (Team Errepi/M5), Pasquale Merola (Magicuneo/M7). A Federica Sesenna la prova femminile: la portacolori della categoria EWS Lugagnano Off Road, prima anche nella Verona Mtb International che aveva aperto l’Italia Bike Cup, ha conquistato il successo davanti ad Astrid Miola (Bettini Bike Team) e Karin Tosato (Lissone Mtb), prima fra le W2. Tra le W1 successo per Marta Giaccaglia (Master Team).

Al mattino si erano disputate le gare giovanili, per la prima nazionale di una stagione che sarà straricca di appuntamenti. Questi i vincitori: Riccardo Fasoli (Speed Bike Rocks/ES1), Vincenzo Carosi (Race Mountain Folcarelli/ES2), Mattia Agostinacchio (XCO Project/AL1), Mattia Stenico (Pol.Oltrefersina/AL2), Mariachiara Signorelli (Carbonhubo CMQ/ED1), Sara Bertino (Team Cicloteca/ED2), Elisa Ferri (Gs Olimpia Valdarnese/DA1) e Elisa Lanfranchi (Ciclisti Valgandino(DA2).

La Coppa Città di Albenga va così in archivio con l’ennesima dimostrazione del valore di questa manifestazione che ha avuto il pieno appoggio dell’amministrazione locale e delle associazioni coinvolte nel progetto. L’appuntamento è per il prossimo anno per un’edizione ancora più bella.