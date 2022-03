Negli ultimi giorni alcuni cittadini ingauni hanno notato e pubblicato sulla pagina del gruppo Facebook I love Albenga le foto di numerosi pesci morti rilevati nel piccolo rivo che sfocia in zona Burrone.

La moria di pesci nei corsi d’acqua non è mai un bel segnale e, anche se al momento non si conoscono le cause del fenomeno, qualcuno ipotizza un preoccupante inquinamento delle acque.