Alta pressione, vento e poi un possibile ritorno dell'inverno: le previsioni Datameteo dal 14 al 17 marzo

Settimana ancora dominata da un promontorio di alta pressione africana che porterà alle nostre latitudini un generalizzato rialzo termico sino alle soglie del nuovo weekend, quando si paleserà un nuovo importante decremento termico, con forse una fase invernale ma senza precipitazioni.

Queste potrebbero esserci tra giovedì e venerdì ma limitatamente al Piemonte meridionale, con prognosi ancora da confermare.

Un'evoluzione meteorologica che continua questa altalena climatica senza precipitazioni degne di nota a mitigare una siccità veramente devastante e preoccupante.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione. Da oggi, lunedì 14, a giovedì 17 marzo cielo irregolarmente nuvoloso sia al mare che sui rilievi e sul settore di pianura, con qualche possibile precipitazione su basso Piemonte giovedì. Ventoso giovedì. Termometro in calo soprattutto le minime su valori più consoni ai canoni stagionali. Da domani, martedì 15 marzo, lieve aumento delle massime. Minime in pianura intorno agli 1-8°C e massime sugli 8-14°C. Al mare minime intorno ai 5-12°C e massime intorno ai 11-17°C. In pianura venti moderati da Ovest, forti in montagna, al mare forti da Nord.

Da venerdì 18 marzo cielo irregolarmente nuvoloso, con qualche possibile precipitazione piovosa mattutina su basso Piemonte; migliora sabato, con venti molto forti di marca settentrionale e importante decremento termico

Previsioni locali

Meteo Green

Savona

Cuneo

Previsioni stagionali