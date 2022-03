Alta velocità in via Amendola a Savona, istituito il limite dei 30 km/h tra via Visca e via della Tagliata

Limite dei 30 km orari nel tratto di via Amendola tra le intersezioni con via Visca e via della Tagliata a Savona.

Il comandante della polizia locale Igor Aloi ha firmato un'ordinanza che limita così la velocità in una zona in cui i cittadini avevano effettuato segnalazioni lamentando infatti il passaggio ad alta velocità delle auto a tutte le ore che avevano causato anche l'investimento di 4 gatti della colonia felina e un cane, con la preoccupazione per gli anziani e i bambini vista la presenza sia del plesso scolastico che delle poste e della riapertura dei giardini Baden Powell con le strisce pedonali che affacciano proprio sull'uscita del parco e nella piazza.

Il problema era stato riscontrato proprio nella piazza di via Amendola e in via Visca oltre all'intersezione con via Ricci con l'arteria che è particolarmente trafficata sia per chi si dirige verso la località Valloria che verso il centro. La decisione è stata presa in considerazione della larghezza ridotta della sezione stradale, la disposizione dei veicoli in sosta in linea, l'andamento curvilineo in lieve pendenza e la presenza di attraversamenti pedonali.

E' stato confermato inoltre il limite dei 30 km/h nel tratto di Via della Tagliata e Via Amendola in avvicinamento in entrambi le direzioni di marcia agli attraversamenti pedonali presenti nelle vicinanze del plesso scolastico.

Saranno inoltre istituiti parcheggi per i motocicli nei pressi dell'attraversamento pedonale in fregio ai giardini botanici con lo scopo di migliorare la visibilità dei pedoni.

Lo scorso 5 febbraio i residenti della via del quartiere della Villetta a Savona erano stati ascoltati dagli assessori ai lavori pubblici e alle infrastrutture Lionello Parodi e Francesco Rossello che avevano effettuato un sopralluogo sul posto insieme al consigliere del Pd Luca Burlando e al comandante della polizia locale Igor Aloi.