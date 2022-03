Pietra, i lavori in via Crispi mandano in tilt il traffico nella zona: "imbottigliata" anche un'ambulanza

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 : la strada è stata riaperta ed è ora possibile transitare da e per l'entroterra sia tramite via Crispi che tramite via Sauro.

Mattinata con qualche disagio a Pietra Ligure dove, per permettere lo smontaggio di una gru impegnata nei lavori all'interno del cimitero, via Crispi è stata chiusa al traffico con la circolazione da e verso l'entroterra dirottata su via Nazario Sauro.

L'afflusso di auto in unica strada ha così creato un intasamento che ha richiesto l'intervento della polizia locale per decongestionare la situazione. Bloccata nel traffico anche una ambulanza della pubblica assistenza Pietra Soccorso.

Le operazioni di smontaggio della gru dovrebbero concludersi entro la fine della mattinata permettendo così la riapertura di via Crispi il ritorno alla normale viabilità.