Alassio, approvato dalla giunta il rendiconto dell'esercizio 2021: il 31 marzo sarà all'attenzione del Consiglio comunale

Nel corso dell'ultima giunta comunale, l'Amministrazione Melgrati ter ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2021: uno degli atti amministrativi più importanti ai fini della gestione della macchina pubblica che sarà portato all'attenzione del Consiglio Comunale il 31 marzo prossimo

"L’attività gestionale per l’esercizio 2021 si è svolta in piena conformità agli obiettivi gestionali assegnati alla dirigenza con il Piano delle Performance, approvato con le deliberazioni suddette - si lege sulla delibera - il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale ed è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell’azione amministrativa: a) La coerenza rispetto ai programmi ed ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici dell’ente; b) La compatibilità rispetto alle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni; c) L’adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili; d) L’efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative disponibili; e) L’efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi".

"L'avanzo gestionale - spiega Patrizia Mordente, Assessore al Bilancio del Comune di Alassio - è di circa 4,7 mln di euro. Un avanzo importante che è il risultato di un'attenta gestione finanziaria delle entrate e delle uscite durante la pandemia. Inoltre, proprio a seguito di questa abbiamo avuto uno stanziamento al fondo crediti dubbia esigibilità ​molto inferiore rispetto allo scorso anno. Nel 2020 lo stanziamento era di oltre 6mln euro, quest'anno è sceso a 2,7mln. Ovviamente questo è un calcolo fatto su coefficienti predisposti a norma di legge".

"L'avanzo libero di oltre 4,7mln - prosegue Mordente - sarà destinato, come previsto dalla normativa, a finanziare opere pubbliche, perno dell'amministrazione Melgrati ter, oltre a consentire di accantonare 4mln di euro sul fondo contenziosi, che mettono al riparo il Comune di Alassio da qualsiasi esito di situazioni pendenti".

"Nel corso della stessa seduta - conclude Mordente - abbiamo approvato anche un prelievo dal fondo riserva per 45mila euro che sono stati ascritti all'Ufficio Tecnico Comunale per finanziare lo studio di fattibilità per la realizzazione di un parcheggio pluripiano sulle aree ex ferrovie del parcheggio denominato “La Piccola”. Il progetto sarà poi presentato alle Ferrovie per ottenere la deroga rispetto alle normative sulle distanze dal sedime ferroviario. Anche questa variante sarà sottoposta al Consiglio Comunale del 31".