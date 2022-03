Carcare, manifesti con dati fuorvianti nelle bacheche del Pd. L'amministrazione De Vecchi: "Tuteleremo la nostra immagine"

"Diffamati per quindici giorni in bacheche private a visibilità pubblica". Il primo cittadino di Carcare Christian De Vecchi non ci sta e attacca: "Negli spazi del Pd sono stati affissi dei manifesti non firmati, recanti la sigla del partito politico, con dati fuorvianti (totalmente diversi rispetto al decreto ministeriale) in merito all'aumento delle indennità di funzione di sindaco e assessori".

"Qualcuno ha voluto dimostrare, commettendo un grosso errore, che i sindaci di Carcare e Savona prendono il medesimo stipendio - prosegue De Vecchi - E' stata scritta un bugia politica con l'intenzione di screditare la nostra amministrazione, mettendo dati non corretti, indicando cifre lorde senza trattenute e autoriduzioni".

"Notando l'errore, abbiamo contattato immediatamente il coordinatore valbormidese Simone Ziglioli per informarlo di quanto accaduto, spiegando l'entità dell'errore, chiedendo un'immediata rettifica e le scuse per il danno di immagine subito, nonché sottolineando la presenza dei presupposti per un'azione legale".

"Due giorni fa il manifesto è stato cambiato con uno praticamente identico: avevamo chiesto delle scuse e l'ammissione dello sbaglio fatto. Questo non è accaduto, se non per un piccolo trafiletto dove il partito ha rettificato la precedente locandina".

"Avendo subito un atto che danneggia la nostra immagine ci vogliamo tutelare - aggiunge De Vecchi - nei prossimi giorni valuteremo il da farsi. Le comunicazioni politiche devono essere fatte in modo corretto. In questo caso, un partito ha affisso e divulgato una tabella con dei dati che non corrispondono al vero".

Per fare chiarezza e indicando l'errore, l'amministrazione De Vecchi ha affisso alcuni manifesti negli spazi commerciali e pubblici presenti sul territorio comunale.

"Da tempo il Pd fa demagogia su questo argomento, ovviamente raccontando solo ciò che gli interessa. Le indennità di funzione dei comuni italiani sono legiferate a livello nazionale. A partire dal 2009 (prima la giunta Bologna e adesso quella targata De Vecchi, ndr) abbiamo sempre optato per una riduzione: -30% da giugno 2009 a dicembre 2012, -15% da giugno 2013 a giugno 2018 e -15% da giugno 2018 a giugno 2023. Inoltre, non abbiamo mai compilato una nota spesa durante le nostre 'missioni' per il comune".

"Con l'affissione pubblica di manifesti di partito nelle bacheche paesane, riportanti dati sbagliati e fuorvianti, si è di fatto travalicato il diritto alla critica politica, finendo in un percorso di carattere diffamatorio che produce danni all'immagine e alla funzione di sindaco e assessori" conclude De Vecchi.