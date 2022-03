Vaccarezza in piazza a Genova con l’Associazione Italia Balneare: “L’emendamento in Senato va fermato”

“Questa mattina, insieme all'Assessore al Demanio Marco Scajola e ad altri colleghi del Consiglio Regionale, ho portato il saluto e il supporto di Regione Liguria alla manifestazione organizzata da Vittoria Ratto dell'Associazione Italia Balneare in Piazza De Ferrari. Erano presenti le delegazioni liguri e toscane dell'Associazione, ed è stata l'ennesima occasione per ribadire come l'emendamento approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, di prossima approvazione al Senato della Repubblica sia assolutamente irricevibile”. Così in una nota il consigliere regionale Angelo Vaccarezza .

“Nella legge 145/2018 vi erano impegni e promesse, che oggi sono scomparsi. Ciononostante, non perdiamo la voglia e la forza per combattere e chiediamo che le forze politiche e i parlamentari che si confrontano con i rappresentanti del mondo balneare trasformino le parole in fatti concreti”.

“Come? Molto semplice – spiega Vaccarezza -: fermando l'emendamento in Senato e organizzando un tavolo di discussione, che riprenda quelle che erano le basi della Legge 145, in primis a partire da quel legittimo affidamento di cui il famoso emendamento non parla”, conclude il consigliere regionale.