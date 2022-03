Carenza di medici al Trasfusionale, l'As2 ci riprova: via ad un nuovo bando per l'assunzione di 6 specialisti

Via ad un nuovo bando per l'assunzione di 6 medici specialisti di Medicina Trasfusionale.

L'Asl2 savonese ci riprova dopo che il concorso pubblico era andato deserto lo scorso 18 novembre, considerando che attualmente è presente una importante carenza di medici nella specializzazione.

La situazione di carenza di personale ha determinato la necessità per l'azienda sanitaria di mettere in campo tutte le azioni possibili per far fronte alle esigenze con risorse interne con altre misure di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili, anche attraverso la revisione del lavoro.

Il rientro al lavoro fino all'1 di aprile dell'ex storico primario del reparto Viviana Panunzio, andata in pensione lo scorso nel luglio 2021, è un chiaro segnale infatti di difficoltà nel reperire medici.

"La carenza, se dovesse proseguire con ulteriori improvvise cessazioni, determinerebbe un grave danno al mantenimento delle attività proprie della struttura - spiegano dall'Asl2 savonese - Le figure professionali infatti, tra le altre attività, sono necessarie per operare sia nella sede del S. Paolo di Savona, sia in quella dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (sede di DEA di II livello e di Trauma Center). A questo proposito è noto infatti che il medico di medicina trasfusionale svolge attività di consulenza trasfusionale e immunoematologica in urgenza/emergenza e in regime di ricovero (ASL2 e strutture private e convenzionate), oltre ad attività ambulatoriale per pazienti e selezione del donatore, inclusa la raccolta di emocomponenti".

All'ospedale San Paolo infatti vengono svolte le mansioni legate alla Banca del Sangue del Ponente Ligure, che comporta la lavorazione e la validazione di circa 27.000 unità di sangue/anno, corrispondenti a più di 1/3 della produzione regionale ligure. I Laboratori della Banca si occupano, inoltre, delle attività in applicazione dei requisiti delle Good Manufactoring Practice e della Farmacopea Europea concernenti la cessione all’industria di plasma umano e la produzione di emoderivati.

La struttura garantisce inoltre la produzione di emocomponenti di II livello cioè concentrati piastrinici (circa 1200/anno), la movimentazione di emocomponenti verso le strutture esterne (ASL1 – strutture convenzionate) e Policlinico San Martino e il coordinamento delle raccolte di emocomponenti di due strutture trasfusionali (ASL2 e ASL1), di 26 unità di raccolta di pertinenza dell’azienda sanitari savonese e di 5 dell’ASL1.

A tutto questo si è aggiunta nel maggio 2020 anche l’istituzione di due percorsi protetti per la gestione del donatore e del paziente e l’istituzione della Banca del Plasma Iperimmune nel nosocomio savonese.