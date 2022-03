Guerra in Ucraina, riparte la grande catena della solidarietà al mercato di Pilalunga (FOTO e VIDEO)

"Dove posso lasciare il materiale per l'Ucraina?" Erano da poco scattate le 11 e la macchina della solidarietà per l'Ucraina è ripartita al mercato di Pilalunga a Valleggia.

Diversi i cittadini già dalla prima ora hanno portato materiale a favore del popolo ucraino e il rappresentante dell'associazione Pokrova Andrii Shabliuk insieme a Don Lupino si sono messi a totale disposizione scaricando il primo camion e smistando i prodotti alimentari, i medicinali e molto altro in arrivo dal savonese.

Il Comune di Savona aveva individuato nell’area quilianese lo spazio idoneo, sia per spazio sia per conformazione, per fare da collettore per tutto ciò che fino a pochi giorni fa veniva portato nella Chiesa del Sacro Cuore dai savonesi desiderosi di aiutare l'Ucraina inviando beni di prima necessità.

L’hub, sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 11 alle 19 con l’eccezione del mercoledì, giorno durante il quale l’orario sarà soltanto dalle 16 alle 19.

A garantire l’apertura e l’organizzazione della raccolta saranno le stesse associazioni di volontariato che fin dalle prime ore hanno gestito la raccolta nella chiesa di corso Colombo.

"L’area individuata - aveva spiegato l'assessore al sociale Riccardo Viaggi - è adatta a gestire lo smistamento delle merci, i soffitti alti, ad esempio, consentono di impilare i pallet in modo che le operazioni di carico siano più agevoli; più facile sarà anche per i tir muoversi, parcheggiare e fare manovra".