Loano, Vibram Maremontana Running Park, Ivano Rozzi scrive: “Così non preserviamo il patrimonio naturale, ne abusiamo”

Con riferimento al progetto per la promozione degli sport outdoor presentato stamani dall'Asd Maremontana di Loano, che prevede la creazione del Vibram Maremontana Running Park (QUI la nostizia), Ivano Rozzi (ex sindaco di Giustenice) ci ha inviato una lettera che pubblichiamo qui di seguito.

“Penso si sia passato ogni limite sulla questione. Si parla di integrare nella ‘grande palestra all'aria aperta’ tutte quelle zone che per decenni sono state considerate aree di particolare attenzione , sia naturalistica che faunistica.

In particolare è stata data via libera alla colossale speculazione commerciale e turistica di luoghi insiti all'interno di Rete Natura 2000, Sic , Zone di protezione e tutela e altro, senza alcuna distinzione e senza alcuna condizione.

Penso sia il caso di doversi opporre a questa forma che non genera reddito o incremento reale e tangibile nella nostra terra ,in proporzione a ciò che si perde, ma dai dati sinora disponibili, il solo interesse e guadagno per i pochi che hanno ottenuto totale via libera all'utilizzo continuo, costante e gratuito , spesso modificando all'uopo luoghi , oggi ancora incontaminati e con una pressoché assenza di disturbo antropico ( pochissimo quello generato dalla caccia, che ricordo essere regolata), e da un turismo di frequentatori sporadico e occasionale.

Oggi , come sta succedendo quasi ovunque, non ci sono più limiti allo sconsiderato utilizzo di mezzi motorizzati e servoassistiti , protetti , non sanzionati da nessuno, costanti, rumorosi e giornalieri, che giungono , grazie al mancato controllo al taglio e alla creazione di nuove vie e sentieri in ogni dove. Spesso, molto oltre dove per decenni, forse pochi, sono giunti a piedi con il proprio cane.

Il disturbo antropico e l'inquinamento acustico hanno già portato alcuni Stati europei a legiferare in merito, con limiti molto severi e numerose regioni e province italiane a vietare e regolamentare transiti e luoghi ove attuare l'outdoor. Da noi nulla, anzi, proprio da chi avrebbe dovuto preservare il patrimonio troviamo invece la spinta ad abusarne. Una vera vergogna e un profondo conflitto di interesse che molti giustificano in ragione di un ‘presunto’ ritorno. Mi spiace importunarvi sulla questione ma era giusto che qualcuno ve lo dicesse. Qualcuno più furbo ha capito che siamo ricchi di boschi poveri e non solo”.