34 anni in 18 libri: il giornalista e scrittore Pier Paolo Cervone racconta la sua vita e le sue opere

34 anni con i 18 (e non 17, come appare sui manifesti) libri di Pier Paolo Cervone. S’intitola così la manifestazione in programma sabato 26 marzo, ore 16.30, alla Sala Boncardo di Finalpia.

L’autore, giornalista de La Stampa ed ex sindaco di Finale Ligure per 9 anni, sarà intervistato da Giuseppe Testa, anche lui narratore e autore di numerose opere letterarie.

Un viaggio nel Novecento che tratterà soprattutto dei grandi (e drammatici) eventi che hanno interessato il secolo scorso: le due guerre mondiali. Perché l’autore ha scritto soprattutto libri di storia. Ben 14, sia sulla Prima, sia sulla Seconda.

Quattro sono dedicati a Enrico Caviglia, Maresciallo d’Italia, nato (e morto) a Finale Ligure, di cui Cervone è l’unico biografo. Il conquistatore di Vittorio Veneto se lo meritava. Dell’immane conflitto, Cervone si è occupato a lungo. Ecco gli altri titoli: Vittorio Veneto l’ultima battaglia (1994), Processo alla Grande Guerra (prefazione, 2012), I Signori della Grande Guerra (2013), L’Italia in guerra (2015), Ritorno a Caporetto (2017), Thaon di Revel (2019), La Grande Guerra dai nostri inviati (2019).

Della Seconda guerra, Cervone si è occupato quattro volte: con la biografia (1990) di Giuseppe Brignole, tenente di vascello (nato e morto a Noli), protagonista della battaglia navale che ha salvato Genova dal bombardamento delle navi francesi il 14 giugno del 1940; con la biografia (2013) del comandante Augusto Migliorini, sindaco di Finale Ligure dal 1946 al 1975, comandante di un sommergibile e di una corvetta; con il Racconto di un carabiniere a Nassiriya (2014) e con il racconto della vita dell’ammiraglio Thaon di Revel (2019). L’ultimo volume di Pier Paolo è intitolato La Grande Guerra dai nostri inviati (2021) ed è tutto dedicato ai suoi colleghi giornalisti che hanno seguito l’immane conflitto. Tutti i libri, salvo rare eccezioni, sono pubblicati dall’editore Mursia di Milano.

Infine ci sono i testi dedicati a Finale Ligure, la sua città natale: 100 anni in cartolina (1998), Album di famiglia dell’Impresa Valle (2008), Finale mai vista (2018), la Resistenza e il sacrario dei partigiani (2007).

Durante la presentazione compariranno le foto contenute nei libri e filmati dedicati alle due guerre e a Finale Ligure.