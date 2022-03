Consiglio regionale, Muzio (FI): “Il mio voto sull’Afghanistan per rispetto della sofferenza di chi fugge”.

“Il tema della sofferenza degli uomini, delle donne, dei bambini che vivono in situazioni di guerra, di violenza, di sopruso, è prioritario rispetto a tutto e rispetto ad ogni ideologia. Questo è un principio sacrosanto, ancor di più oggi che abbiamo negli occhi le immagini, i volti e le storie che giungono dall’Ucraina. Per questo in Consiglio Regionale ho votato a favore dell’ordine del giorno proposto dal Partito Democratico, depositato lo scorso 15 settembre ma discusso solo oggi in Aula, sul tema dei corridoi umanitari e delle iniziative di solidarietà per coloro che fuggono dall’Afghanistan e dal regime talebano. Avevo auspicato che i presentatori, con un gesto di generosità, modificassero il dispositivo dell’ordine del giorno in alcuni punti a mio avviso viziati da un approccio ideologico. A fronte del rifiuto di modifica da parte degli esponenti del PD, il gesto di generosità l’ho fatto io, garantendo il mio voto favorevole proprio perché – ribadisco – la tutela della vita, della dignità e della libertà delle persone viene prima di tutto”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.